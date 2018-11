Mi lavo tutti i giorni! Manuela Arcuri in imbarazzo davanti a Caterina Balivo

Ma la Arcuri ha preso la cosa con grandissima ironia: “Io mi lavo, giuro, tutti i giorni! Faccio la doccia!”, poi ovviamente Caterina ha ricordato la celebre scena di Viaggi di Nozze in cui una giovanissima Arcuri spiegava a Jessica e Ivano – alias Claudia Gerini e Carlo Verdone – l’ultima moda in fatto di peli sotto le ascelle: ovvero ‘n’ascella sì, n’ascella no’!

Manuela Arcuri è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata del 28 novembre... la bellissima attrice 41enne originaria di Anagni si è raccontata attraverso una serie di oggetti in qualche modo legati a lei che la conduttrice campana tirava fuori dalla famosa cassettiera.Tra confessioni e dolci pensieri rivolti in primis alsi è ritrovata in forte imbarazzo quando la Balivo ha mostrato un