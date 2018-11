Jana Moreels muore a 25 anni perchè vuole dimagrire per il matrimonio

La 25enne doveva sposarsi ma credeva di avere qualche chilo di troppo, quindi ha deciso di sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico lo scorso 17 ottobre. L'intervento sembrava essere andato bene, ma nel giro di due settimane Jana Moreels, originaria del Belgio, ha cominciato a soffrire di un fortissimo mal di schiena. Nonostante le cure il dolore non è scomparso ed è persino peggiorato, così Jana è stata ricoverata nuovamente in ospedale l'8 novembre. I medici hanno scoperto che la ragazza soffriva di embolia polmonare e infarto polmonare. Nonostante gli sforzi, la sua salute si è deteriorata rapidamente tanto da farla finire in coma a causa di insufficienza epatica, per questo è tornata in chirurgia per un trapianto di fegato.

Ma il suo corpo non ha accettato il nuovo organo così i medici l'hanno sottoposta ad un nuovo trapianto, ma Jana era così debole da non sopravvivere : "Il 29 giugno si sarebbe sposata, tutto era già pronto, doveva solo scegliere il suo vestito. Eppure, invece di scegliere il suo abito da sposa, ci siamo fermati quel giorno nel suo letto di morte” ha detto sua madre Christelle. Il padre della ragazza ha detto di aver sentito il bisogno di condividere la storia di Jana per avvertire le persone che intendono sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica “per il quale non esiste alcuna priorità medica”. "Non ha senso cercare un colpevole, non sapremo mai cosa è realmente accaduto e Jana non tornerà” ha aggiunto l’uomo.