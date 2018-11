Sono 2 e non 38 i furti subiti dal commerciante di Arezzo che ha ucciso il ladro

6 denunce in 4 anni, di cui solo 2 a seguito di un furto consumato, le altre quattro per tentato furto. Fredy Pacini, il commerciante di Arezzo che l'altra notte ha sparato a due presunti ladri in fuga uccidendone uno, non aveva quindi subito ben 38 furti in pochi anni.





A chiarire la questione all'Agi è il comandante del nucleo operativo dei carabinieri di Arezzo, Giovanni Rizzo. "A noi risultano sei denunce da parte di Pacini - spiega - dal 2014 a oggi, che diventano forse una decina andando più indietro negli anni. Certo non 38, come aveva dichiarato già mesi fa lo stesso Pacini. Probabilmente, visto che dal 2014 dormiva all'interno della sua azienda, l'imprenditore avrà contato tutte le volte in cui ha avuto la sensazione che qualcuno stesse cercando di entrare, ma per noi contano le denunce ovviamente, e queste sono state sei dal 2014 a oggi, di cui solo due relative a un furto effettuato".

Nelle prossime ore si conosceranno gli esiti del'autopsia sul corpo di Vitalie Tonjoc, il moldavo di 29 anni ucciso da Pacini durante un tentativo di furto. Quasi contemporaneamente il commerciante aretino verrà sentito dal pm che coordina le indagini, Andrea Claudiani.





Solidarietà da parte del ministro dell’interno, Matteo Salvini. "Ho parlato con Pacini. Una persona che si rende conto di aver tolto la vita a qualcuno è una persona che non vive bene", ha riferito lo stessi Salvini , "Aveva anche finito di denunciare i furti e ora deve anche essere processato con tutto il dramma che ha e che avrà". Segue l’annuncio del leader leghista: “Posso garantire che a inizio del 2019 arriverà in Parlamento la nuova legge per la legittima difesa”.