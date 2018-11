COLOUR INSIDE UNDERGROUND ALLA GALLERIA BORBONICA DI NAPOLI.

Venerdì 30 novembre 2018, dalle ore 20.30, la Galleria Borbonicaaccoglierà "Colour Inside Underground", format ideato da SimonaTagliaferri, considerato un "viaggio nel tempo" in una Napolisotterranea attraverso un percorso sensoriale e visivo dove la moda,l'arte, il cibo, la danza e la musica avranno il ruolo di "Regine".

Peruna sera i visitatori della Galleria Borbonica vivranno un'esperienzaindimenticabile che, sicuramente, sarà un "attraversamento" dell'anima.Lo start sarà alle ore 20.30, gli ospiti verranno accolti dalle guestsreletions vestite da Roberto Savarese e la Lumière Napoli li omaggeràdi un cornetto portafortuna per poi condurli ad un cocktail dibenvenuto offerto da "Amis Eventi", tra le note del sassofonista SimoneClarelli che accompagnerà non solo gli invitati nel loro viaggioemozionale, ma farà da sottofondo al brand "Biblò" con i suo abitimeravigliosi stile anni '20 per ricordare una Napoli antica; poicondurrà gli ospiti da Bianca Gerundo che, con il suo bodypainting,disegnerà su due tele vive, attraverso colori magici, per poi proseguirecon Anemone Lapin e Biraphael , con i loro gadget personalizzati che omaggeranno tutti gli invitati.





Si arriverà, poi, nel cuore dellaGalleria Borbonica dove Paola Mercurio presenterà la sfilata "Sacro eprofano" di Impero Couture firmata dallo stlista Luigi Auletta e direttada Luigi Bilancio con la sua "Clarence Management", make up di AntonioRiccardo e Nicola Acella, hair style dal team Pixel C3 con l'AmbassadorOreste Cuomo che regalerà la visione di abiti meravigliosi per una donnaelegante e sofisticata, impreziositi dalle creazioni di "O' VesuvioGioielli" firmati da Marinella Sorrentino sotto le note della voce souldi Helen Tesfazghi con la sua band Afro Blue. Lungo il viaggio tra icunicoli della Galleria Borbonica si arrivererà alla "Cattedrale", zonabrandizzata dalla Nastro Azzurro Prime Brew e Taralleria Napoletana, cheoffriranno le loro specialità agli ospiti, per poi giungere nellameravigliosa e antica cisterna del Palazzo Serra di Cassano dove la RedMonium Art Production con i suoi acrobati e artisti circensi del fuoco,darà vita ad una performance suggestiva. Continuando il percorsoassisterete all' esibizione della Compagnia Ivir Danza coordinati dalla coreografa Irma Cardano e la sua assistente Laura Malgieri che stupiranno il pubblico con la rappresentazione dal titolo "Il Viaggio",tra le note della violinista eclettica Simona Sorrentino, esponente delQuartetto Flegreo di Edoardo Bennato, per poi finire ad una degustazionedi stile della Pasticceria Poppella e Cioccolato Mario Gallucci Napoliaccompagnati dall'Antica Distilleria Petrone. Tutto il percorso saràilluminato da video istallazioni di video mapping d'autore di AlessandraFranco immortalato dagli Art Photography Francesco Begonia, GianniCirillo, Giuseppe Filosa. Dress code della serata "Chic con flat shoes".