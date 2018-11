La terribile verità! Il boeing della Lion Air precipitato in Indonesia non doveva volare

Il rapporto preliminare dell'agenzia governativa per la sicurezza dei trasporti non indica una causa definitiva per lo schianto, ma evidenzia come Lion Air continuasse a rimettere in servizio l'aereo malgrado ripetuti fallimenti dei tentativi di risolvere un problema con l'indicatore della velocità, proprio nei giorni prima della tragedia.

L'aereo della Lion Air precipitato ad ottobre in, causando la, tra cui un cittadino italiano, non avrebbe dovuto volare a causa di un ricorrente problema tecnico. Lo hanno dichiarato le autorità indonesiane in un rapporto che punta il dito contro la scarsa attenzione alla sicurezza da parte della compagnia area. Ilil 29 ottobre è scomparso dai radar 13 minuti dopo il decollo da Giacarta ed è precipitato nelpoco dopo aver chiesto l'SOS per un rientro d'emergenza.