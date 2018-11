Sono lesbica dentro! La confidenza piccante di Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi ha rivelato solo qualche giorno fa di essere stata molestata all'età di 16 anni durante un provino, ma adesso l'attrice 44enne si sbilancia ancora di più e fa delle confidenze private e sul suo modo di intendere la sessualità...dice al settimanale Spy "Perché piaccio molto agli omosessuali?. Perché sono un po' lesbica dentro".





Nel' intervista Claudia Pandoli si racconta senza freni : "Ho sempre voluto capire di quante sfumature fosse fatta la mia sessualità. Sono eterosessuale, non è una novità per nessuno, ma non mi sono mai preclusa nessuna strada. Sono sempre stata una donna molto aperta. Se ho ricevuto avances dalle donne? Sì, e le ho anche accettate, a dirla tutta. Non ho mai avuto nessuna storia, sia ben chiaro, e pensate che il mio primo bacio, con una donna, lo diedi nel film Le amiche del cuore di Michele Placido. Poi ho giocato anche io, con delle amiche, ma a me piace scoprire l'essere umano e poco importa l'identità".