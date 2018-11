Grazie! Mauro Icardi regala un Rolex a ogni compagno di squadra

Bellissima sorpresa nel ritiro dell'Inter alla vigilia della sfida di Champions League a Londra contro il Tottenham. Il capitano nerazzurro Mauro Icardi ha regalato un orologio Rolex a ogni compagno di squadra per festeggiare il titolo di capocannoniere della passata stagione di Serie A. Ha scritto il bomber argentino su Instagram : «Ma non volevo ricordarlo da solo perché senza di voi non sarebbe stato possibile».

Come se i 23 Rolex donati ai compagni presenti in ritiro non bastassero, Icardi ha specificato nelle stories di essere pronto a regalare altri 11 orologi per i calciatori ceduti in estate dall'Inter, o semplicemente non convocati per sfida al Tottenham. Insomma, non temano i vari Gagliardini e Joao Mario, ci sarà un Rolex anche per loro, proprio come per i "più fortunati" Nainggolan, Candreva, Perisic e compagnia nerazzurra.