Sapeva di dover morire! Il presentimento di Ayrton Senna un mese prima della morte!

Sul divanetto della nostra camera c'era un libro con la storia di Gilles Villeneuve, io ho chiesto spiegazioni a Senna e lui mi ha risposto "Era un grande pilota, ma penso che questa sarà anche la mia fine”. Dopo Cristina ha conosciuto il calciatore Ruud Gullit, ma la morte del pilota nel 1994 l’ha scioccata: “Ho continuato a fare la modella e ho incontrato Gullit. Quando stavo per sposarmi con Ruud, mi è arriva la notizia della morte di Senna. Io sono rimasta sconvolta. Gullit si arrabbiò per questo ma ci sono state troppe dicerie sulla questione. Io mi sono appoggiata tantissimo a lui dopo la morte di Ayrton. A Ruud ho dato la sensazione di essere ancora innamorata di Senna, il nostro matrimonio si è incrinato anche per questo”.

