Belen Rodriguez ... l’allenamento Instagram fa impazzire i follower

Belen Rodriguez è una delle showgirl più belle che popolano attualmente il mondo della televisione. La sorella di Cecilia e Jeremias non solo è di una bellezza disarmante, ma è anche molto brava. La mamma di Santiago, nonostante abbia avuto una gravidanza, ha una forma fisica perfetta. Sul web in molti commentano la sua fisicità scrivendo: “Con i suoi soldi anche io sarei così”, ma non credo che questa affermazione corrisponda a verità.

Per avere un corpo come quello di Belen non serve avere un conto in banca sostanzioso, ma una forza di volontà fuori dal normale. Infatti, la Rodriguez si sottopone quotidianamente ad un allenamento pazzesco. Dal suo profilo Instagram condivide spesso delle Stories, ma anche le schede che il suo personal trainer prepara per lei e dire che sono ‘mortali’, corrisponde a fargli un complimento. Insomma, se vuoi apparire come Belen devi soffrire, e soffrire ancora.

Belen Rodriguez anche se odia i paparazzi, ci tiene a mantenere i follower costantemente aggiornati su ogni cosa che fa. Nelle ultime ore, dopo le performance del papà Gustavo, ci ha deliziato con un allenamento che ha fatto letteralmente impazzire il popolo del web.: il mix ha creato il delirio tra i fan, soprattutto tra i maschietti.