Incubo in Canada : Un grizzly ha ucciso una mamma e la sua bambina di 10 mesi

Ma quando è arrivato a casa ha trovato i corpi della moglie e della figlia proprio avanti alla baita. Sono circa 7000 gli orsi grizzly che vivono nel territorio di Yukon ma simili attacchi sono rari. In questa stagione poi dovrebbero essere in letargo.

Una mamma di 37 anni è stata uccisa insieme alla sua piccola di 10 mesi nel territorio di Yukon, in, vicino al lago Einarson, in una remota zona boschiva. La donna si trovava in vacanza insieme al marito,, e avevano affittato in quella zona una trap line, ossia una porzione di terreno concessa dal governo per piazzare trappole per animali da pelliccia. La donna - l'insegnante di franceseaveva preso un congedo parentale, il padre della piccola si era allontanato dalla baita dove vivevano e al suo ritorno è stato affrontato dall'orso al quale ha sparato uccidendolo.