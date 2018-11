Flavia, sai chi ti sei fatta in 20 anni...? La Vento infuriata a Pomeriggio 5

Gelo negli studi di Pomeriggio Cinque da Barbarra D'Urso per un battibecco piuttosto acceso tra l'opinionista Roger Garth e Flavia Vento. Al centro della discussione c'è il presunto "triangolo" tra la stessa Vento, Biagio d'Anelli ed Emanuela Titocchia. La prima bordata arriva proprio da Garth che rivolgendosi alla Titocchia afferma: "Smettila di parlare di questa stupidaggine, parla della carriera di Biagio. Cioè stai litigando con Flavia Vento di Biagio, mi sto sentendo male!".

A questo punto irrompe la Vento che punta il mirino proprio sull'opinionista e afferma: "Io non sopporto chi offende altri senza conoscerli". Garth ribatte quasi immediatamente e in modo piccato: "Non sarò il primo né l'ultimo". Poi rincara la dose e attacca a viso aperto la Vento: "Ma dai, stai facendo la casta, non è credibile che lo fai adesso che sono 20 anni ti sei fatta tutto un palinsesto televisivo!". La reazione della showgirl però accende letteralmente gli animi e deve interviene Barbara D'Urso per placare gli animi.