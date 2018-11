Tutti contro Giulia Salemi! Polemiche sul Grande Fratello Vip

Ancora polemiche e critiche nei riguardi di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. La concorrente che fin dall’inizio della trasmissione ha instaurato un certo feeling con l'ex tronista Francesco Monte, è stata più volte contestata per le sue prese di petto e i colpi di testa. Uno in particolare ha fatto infuriare il pubblico tanto che, in molti, chiedono l’esclusione della Salemi dal gioco. Le polemiche sono scaturite quando la Salemi si rivolge alle telecamere del Grande Fratello Vip, chiedendo di celebrare uno strano rito magico contro il malocchio.





La concorrente in questo modo spera di mettersi in contatto con Fariba Teherani, sua madre, così da mettere in moto “strani riti arabi” per ritrovare la fortuna e fare breccia nel cuore di Monte. La folle richiesta della Salemi non è piaciuta al pubblico che ora, attraverso i social, chiede la sua squalifica. “Ne ho proprio bisogno” urla Giulia Salemi alle telecamere, “Toglietemi il malocchio, lo spirito maligno. Mamma, aiutami. Ti prego” continua la concorrente.

Poco prima dell’invocazione della Salemi, la madre della concorrente è intervenuta alla trasmissione di Barbara D’Urso, affermando che il rito d’amore celebrato a Casa Signironi giorni fa, è stato una presa in giro, realizzato secondo un copione prestabilito.