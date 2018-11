Per Elia Fongaro non mi è partito l'ormone! Jane Alexander dopo il Grande Fratello Vip

Elia le ha dato quello che cercava : “Ho passato tanto tempo con lui che era diverso e speciale e mi ha dato un senso di protezione che in quel momento era necessario”... e la sua relazione era già in bilico: “Glielo dicevo ma non mi ascoltava, c'era un forte problema di comunicazione. Vorrei che fosse chiaro, è il momento di dirlo, che questa cosa non è successa perché è arrivato Elia, non è che mi è partito l'ormone per il ragazzo più giovane e ho lasciato l'uomo che mi voleva sposare. Avevo dei problemi con il mio fidanzato che sono esplosi nella Casa perché lì ho messo in gioco la mia vita”.

La loro storia è quella che ha suscitato più polemiche in questa edizione del...“”, l'ex concorrentedurante il Grande Fratello Vip ha avuto una love story durante il reality col coinquilinomentre il fidanzatole aveva proposto di sposarla gridando nottetempo fuori dalla mura della casa di Cinecittà. Elia dopo la sua eliminazione, ma voleva darle tempo di spiegarsi col fidanzato. L'attrice 45enne ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” : “”.