Foto hot in rete : La Marescialla dei carabinieri trasferita a Roma

Una marescialla dei carabinieri di Roma è stata trasferita da 4 giorni, la ragazza era molto appariscente e alcune foto comprometterti da giorni circolano in rete, scatti in cui appare in divisa d'ordinanza, coi capelli biondi che scendono sulle stellette e sui gradi... ma altre più hot, con la bellissima marescialla con indosso pochissimi indumenti, mentre "gioca" mimando un bacio saffico con una sua amica. Il suo profilo è stato immediatamente chiuso.

Ora si sta cercando di fare luce per capire come siano circolate quelle immagini e come siano diventate virali. Molte le ipotesi, dal profilo hackerato alla vendetta di un ex - o forse il ricatto di qualche persona su cui la marescialla ha indagato. Al momento la sola certezza è il cambio di caserma.