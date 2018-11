Sanremo 2019 : Baglioni con Incontrada, conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele?

Due donne sul palco dell’Ariston ed un volto maschile. Claudio Baglioni starebbe pensando ad una soluzione originale per il Festival di Sanremo 2019. In queste ore si addensano i rumors sui presentatori della prossima kermesse: alcuni danno Gianni Morandi e Vanessa Incontrada in trattative con gli organizzatori della rassegna canora, altri ipotizzano i nomi di Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Fuochino, fuocherello… A DavideMaggio.it risulta infatti che Baglioni stia pensando ad una conduzione inedita, che vedrà lui stesso sul palco accanto a Vanessa Incontrada, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.





Il direttore artistico, per il 2019 vorrebbe una kermesse con una conduzione a quattro che, nello specifico, prevederebbe due primedonne nel cast. Per Vanessa Incontrada sarebbe la prima volta sul palco dell’Ariston. L’attrice spagnola aveva condotto un’edizione di Sanremo Giovani nel 2001 ma non aveva mai partecipato al Festival coi Big.

Virginia Raffaele è ormai una habitué nella Città dei Fiori. L’attrice comica debuttò all’Ariston nel 2015 con un’imitazione di Ornella Vanoni, e nel 2016 condusse la kermesse accanto a Carlo Conti, Gabriel Garko e Madalina Ghenea. Nei due anni successivi, Virginia è tornata come ospite. Ora, per lei, si prospetta un ritorno da protagonista. Stando a quanto ci risulta, oltre a Claudio Baglioni, sul palco ci sarà un altro presentatore. Claudio Bisio, appunto, la cui ultima apparizione sanremese risale al 2013, quando l’attore prese parte alla kermesse condotta da Fabio Fazio con un monologo politico.