Ilary Blasi leva la parrucca per festeggiare il suo Capitano

Lunedì sera Ilary Blasi ha di nuovo lasciato tutto il pubblico del Grande Fratello Vip senza parole con il suo look. Nell'ultima puntata del reality si è presentata in studio con i capelli cortissimi e biondo platino, con frangia e ciuffi sfilati... il giorno successivo con tutta la famiglia Totti al gran completo allo stadio Olimpico. Un’occasione più che speciale: festeggiare il Capitano con la consegna della maglia speciale che celebra il suo ingresso ufficiale nella “Hall of Fame” della Roma. Era emozionatissimo, l’ex numero 10 quando ha ricevuto la maglia da due ‘mostri sacri’ della storia giallorossa, Bruno Conti e Paulo Roberto Falcao.

“È un giorno significativo e importante essendo romano, romanista, capitano, è stato un privilegio - ha detto con le lacrime agli occhi - È una cosa difficile da descrivere, davanti a questo pubblico è sempre emozionante. La cosa più bella è rimanere uniti, sono tutti fratelli e sorelle per me. Loro sono nella mia Hall of Fame”. La conduttrice ha lasciato nel camerino le parrucche e allo stadio si è mostrata coi capelli al naturale, dimostrando ancora una volta di averli ancora lunghi e di non aver rivoluzionato il suo taglio.