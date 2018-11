Codice rosso : La legge contro la violenza sulle donne

Una corsia preferenziale per le denunce e indagini più rapide sui casi di violenza alle donne. Il ddl Codice rosso introduce una "corsia preferenziale per le violenze di genere", tali casi "sono affidati a personale altamente qualificato", dice il premier Conte. E annuncia un fondo speciale di 33 milioni per le vittime. Il ministro della Giustizia Bonafede lancia un appello alle donne:"Denunciate, lo Stato vi sta vicino". L'altro firmatario della legge,il ministro Bongiorno afferma:"Esiste una sottovalutazione del fenomeno.Anni fa le donne che volevano denunciare si sentivano dire: "Torna a casa a fare pace".

Il Consiglio dei ministri ha approvato il "", disegno di, a firma dei ministri della Giustizia Bonafede e della Pubblica Amministrazione Bongiorno. Si prevede che leper maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, commessi in contesti familiari o di convivenza, saranno portate direttamente al pm, che dovrà sentire la donna entro 3 giorni. In questo modo si istituisce una corsia preferenziale per queste denunce.