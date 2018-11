Ho subito 38 furti ! Fredy spara al ladro e lo uccide

A Mattino 5 aveva detto : "Ho subito 38 tra furti e tentativi di furto negli ultimi tempi, sono davvero al limite... Stavolta è andata benema sono davvero esasperato. Vivo un incubo da quattro anni. Solo nel 2014 ho stimato furti per oltre 200 mila euro, fra biciclette e gomme. E ho deciso di traslocare. Ho una casa in paese, a Monte San Savino, dove vive il resto della mia famiglia. Ma io vivo praticamente dentro al negozio, per il terrore dei ladri. La mia vita è stata stravolta: non esistono ferie, non ci sono vacanze. Ed è dura tanto per me, quanto per i miei familiari".





Ascoltato dal pm di turno della Procura di Arezzo, il 57enne ha spiegato che stava dormendo quando è stato svegliato dal rumore dei vetri di una finestra che erano stati infranti con una mazza, è sceso al piano di sotto del magazzino e avrebbe sparato d'istinto contro il 29enne moldavo colpendolo agli arti inferiori e centrando l'arteria femorale. Ferito alle gambe, il ladro sarebbe riuscito a trascinarsi fuori, accasciandosi poi in mezzo alla strada. I militari purtroppo lo hanno trovato morto in una pozza di sangue. Secondo quanto emerso, il 29enne moldavo aveva un complice che sarebbe riuscito a fuggire. Si ipotizza i ladri, come successo altre volte, volessero rubare le costose bici da corsa di cui Fredy Pacini è rivenditore autorizzato.

Fredy Pacini, imprenditore di Monte San Savino in provincia di Arezzo, è indagato per. Era esasperato dai furti - ben 38 - tanto che dormiva in ditta per proteggere la sua proprietà, quando si è accorto della presenza di un, ha preso il fucile e ha aperto il fuoco. Sarebbe questa la dinamica dell'avvenuto questa notte ad, poco prima delle 4, nella zona di Monte San Savino. La vittima è un 29enne della Moldavia, pare che un complice sia riuscito a fuggire. Il 57enne aveva denunciato i suoi disagi anche alle telecamere di, che sono state a Monte San Savino lo scorso marzo. L’uomo è il titolare di un'azienda di rivendita di gomme e negli ultimi tempi sarebbe stato bersagliato dai criminali.