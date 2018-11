Il piccolo Filippo muore a 12 anni per emorragia cerebrale

Per il piccolo Fillippo non c'è stato nulla da fare, il 12enne di Portogruaro è morto all'ospedale di Padova a causa di malore arrivato senza nessuna avvisaglia, il cuore di Filippo Acampora ha smesso di battere martedì 27 novembre. La notte precedente il padre e la madre si erano accorti che qualcosa non andava perché il ragazzino non rispondeva alle loro domande. Immediatamente l'hanno portato al Pronto soccorso di Portogruaro. Al suo arrivo in ospedale le condizioni del 12enne sono subito apparse gravissime. Dalla Tac è risultata una grave emorragia cerebrale, tanto che Filippo era già in coma. Poco dopo il ragazzino è morto.

Adesso l'autopsia potrà stabilire con esattezza quali siano state le cause dell'improvviso malore e in particolare dell'emorragia cerebrale, gravissima condizione causata dalla rottura di un vaso sanguigno nel cervello, tipicamente un'arteria, in seguito a traumi fisici od eventi non traumatici.