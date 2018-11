Sampdoria : sequestro beni a Massimo Ferrero

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro nei confronti della Sampdoria, del presidente Massimo Ferrero e di altri 5 indagati. Secondo la ricostruzione dei flussi finanziari da parte dell’autorità, è emerso che buona parte di tali somme sono state impiegate per l’acquisto di un immobile di pregio in Firenze, in via dei Renai (anch’esso sottoposto a sequestro).

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto ildi euro appartenenti a, imprenditore romano e proprietario della Sampdoria. La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro nei confronti delMassimo Ferrero. Secondo quanto si apprende, il patron sarebbe coinvolto in una indagine del nucleo speciale di Polizia valutaria che riguarderebbe anche altre persone. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono appropriazione indebita, truffa, emissione e utilizzo di fatture false, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.