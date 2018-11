Non smetteva di piangere! Papà picchia la figlia neonata mentre cambia il pannolino e la uccide

La bimba ha perso conoscenza ed è morta qualche giorno dopo, come riporta la stampa locale. L'uomo ha chiamato i soccorsi raccontando di averla messa a letto e di averla trovata priva di sensi quando è andato a controllare nella culla, ma gli esami sul corpo della piccola hanno dimostrato il contrario e hanno evidenziato i segni delle percosse. Eydelman è stato arrestato dopo che i medici hanno riscontrato un forte trauma cranico e una conseguente emorragia: i dottori hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma dopo qualche giorno dal ricovero in terapia intensiva non ce l'ha fatta.

Messo alle strette l'uomo ha confessato di aver colpito la figlia, provando a giustificarsi dicendo che il suo pianto incessante era diventato insopportabile. L'uomo pare non fosse il padre biologico della bimba, aveva incontrato la mamma che era incinta di 3 mesi e aveva deciso di crescere la figlia come sua.

La figlia non smetteva di piangere così lui l'ha picchiata ferocemente fino ad ucciderla. Il 29enneera rimasto solo con la figlia di 7 settimane nella loro casa in, dopo che la compagna era uscita di casa per andare a lavoro. La bambina era particolarmente inquieta e il padre non riusciva a farla smettere di piangere, così mentre le cambiava il pannolino ha iniziato a picchialra brutalmente fino a quando lanon ha smesso.