Mi considerano un'icona gay! Raffaella Carrà presenta Ogni volta che è Natale

Raffaella Maria Roberta Pelloni dichiara : "Per me il premio più importante è che la gente mi voglia bene anche se non mi vede in televisione. Penso di avere credito e fiducia perché non ho mai tradito il pubblico. A Carramba, ad esempio, era tutto vero, anche se hanno provato a dire di no. Adesso mi dicono che un mio collega vuole farmi dare un premio. Io non voglio essere raccomandata. Se non si sono accorti che merito una cosa di questo tipo è uguale. Non mi fregio di queste cose, ma ho il cuore pieno delle persone che mi vogliono bene".

Unasenza filtri presenta alla stampa l'album "", in uscita il 30 novembre. Dal suo status di icona gay ("") alla tv (""), la Carrà ne approfitta per fare un bilancio della sua lunghissima e bellissima carriera.