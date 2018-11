Kim Kardashian shock... Ho fatto uso di droghe nel giorno del mio matrimonio

Una confessione scioccante della regina degli eccessi e degli scandali che ha parlato senza freni durante l’ultima puntata di “A spasso con i Kardashian”, il reality show di successo viene trasmesso in America sul network E! Kim Kardashian ha dichiarato : “Ho preso ecstasy il giorno del mio primo matrimonio” avvenuto nel 2000 con il produttore musicale Damon Thomas. E poi ancora: “Anche quando ho girato il sex tape ero sotto l’effetto di stupefacenti” afferma. Il video che è stato girato ancor prima che la Kardashian diventasse ricca e famosa, è trapelato in rete solo 4 anni dopo il primo “ciak”.

Da quel momento in poi le sue quotazioni sono aumentate considerevolmente. “Sì, proprio così. Ho preso l’ecstasy e poi mi sono sposata” racconta alla sorellastra durante la trasmissione. Durante lo show ha parlato anche della sua amicizia con Paris Hilton, con la giovane erede ha condivo shopping selvaggio e party all’ultimo grido. “Una mattina dopo un’intera notte passata in discoteca, io e Paris ci siamo addormentare in spiaggia” racconta Kim Karfashian. “Anche se non sono più selvaggia come una volta, sono ancora in grado di bere e di fare uno di droghe. Non sono più così ma amo ancore le feste e lo sballo.”





Le dichiarazioni della donna non sono passate inosservate ma, oramai, anche i fan non si scandalizzano più di tanto di fronte ai suoi vizi e gli eccessi. Resta comunque una donna molto influente contando su Instagram ben 120milioni di followers.