Morto Bernardo Bertolucci : il regista era malato da tempo

La notorietà arriva nel 1972, con Ultimo Tango a Parigi - il film italiano più visto di tutti i tempi nel nostro Paese. Il regista subì una sentenza per “offesa al pudore”, con perdita dei diritti civili per cinque anni. Solo nel 1987 il film con protagonisti Marlon Brando e Maria Schneider, fu riabilitato e, superate le accuse di oscenità, rivalutato per la sua drammaticità dietro l'erotismo. Tra gli altri capolavori anche Il Conformista, Io ballo da sola, Novecento, Il té nel deserto, Piccolo Buddha, The Dreamers, Io e te.

E' morto a 77 anniil grande il regista si è spento a Roma dopo una lunga malattia. Bertolucci ha vinto l'Oscar come migliore regista nel 1988 per, una pellicola premiata con 9e che a lui personalmente gli valse una seconda statuetta per la sceneggiatura non originale. Nel 2007 ilalla Mostra internazionale del cinema di Venezia e nel 2011 laal Festival di Cannes. Bertolucci era anche Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e Medaglia d’oro per i benemeriti della cultura e dell’arte.