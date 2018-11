Pontedera : 19enne incinta uccisa da un treno

Un'appena 19enne di origine marocchina incinta di tre mesi è morta travolta da un treno nella stazione di Pontedera nel Pisano. Dai primi accertamenti di Polfer e Carabinieri potrebbe trattarsi di suicidio - testimoni l’avrebbero vista sbucare da un sottopassaggio della stazione e quindi lanciarsi verso un convoglio in transito. Testimoni avrebbero visto la giovane sbucare da un sottopasso della stazione e lanciarsi verso un convoglio in transito. Il macchinista non è riuscito a frenare in tempo. Verso le 19.40, terminati i rilievi di polizia giudiziaria della Polfer, la salma della giovane donna e’ stata rimossa dai binari e trasferita all’obitorio di Pisa. La ragazza era in Italia da qualche tempo e viveva presso una casa famiglia nel Pisano.

