Matteo Salvini : voglio che gli italiani tornino a vivere

"Abbiamo piena fiducia nell'Ue, ma vogliamo che capisca che le nostre misure servono a far ripartire il Paese, ridurre gap nord-sud,aiutare persone in difficoltà". Così il vicepremier Luigi Di Maio. "Su reddito di cittadinanza e riforma Fornero a quota 100 non è ipotizzabile alcuna riduzione della platea". Spread? "Ieri stava scendendo,ha parlato Bankitalia è risalito.Bankitalia non può dire ciò che viole". Salvini? "Ci fidiamo ciecamente l'uno dell'altro". Su Giorgetti :"E'sotto attacco perchè sta dando fastidio al Coni, vero ministro Sport".

Grande attesa per l'incontro di questa sera a Bruxelles tra il, il ministro Tria da una parte edall'altra, con al centro la manovra economica italiana e i paletti imposti dalla Ue. "Non credo che a Bruxelles si preoccupino dello zero virgola. All'Europa serve un'Italia che cresce. Sanzioni e ricatti non servono". Così il vicepremierprima della cena. "La Manovra non è un pacchetto chiuso, ma non ci possono chiedere di mettere le mani nelle tasche degli italiani, togliere soldi e passi indietro sulla Legge Fornero. Le ultime 5 Manovre del Pd hanno aumentato il debito di 300mld e la disoccupazione è esplosa. Io voglio che gli italiani tornino a vivere. Perché l'Ue me lo vuole impedire?".