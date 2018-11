Questa sera cucino io! Diletta Leotta... almeno accendi il forno

Diletta Leotta si è fatta fotografare con un maglioncino particolarmente scollato che metteva indubbiamente in risalto il florido decolleté. Ma qualcuno non si è soffermato sulle sue curve e ha notato che il forno sembra spento e che sulla pala non c’è alcuna pizza pronta… Che abbia girato già la pizza? Sembra che all’interno del forno siano presenti almeno due impasti anche se non c’è traccia del fuoco acceso. Immediato il rimprovero di un utente: “il forno è spento Diletta”.





Intanto giunge all' 8ª edizione il "GRAN GALÀ DEL CALCIO AIC", l'esclusivo appuntamento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Damiano Tommasi, in collaborazione con l'agenzia di comunicazione ed eventi Dema4 di Manuela Ronchi e Demetrio Albertini. Anche quest'anno, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti AIC si svolgerà al Megawatt Court di Milano (Via Watt, 15) con la conduzione di Diletta Leotta. Alla presenza delle massime autorità del nostro calcio, il "GRAN GALÀ DEL CALCIO AIC" sarà una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata, grazie al menù ideato dallo chef Davide Oldani.





Nel corso della serata verrà premiato quello che per il 2018 è stato votato come l'undici ideale della Serie A; ruolo per ruolo, i più forti calciatori di un'ipotetica super squadra dell'anno, oltre al calciatore top della stagione.





Pronta per la conduzione del Gran Galà del Calcio AIC, la bellissimasta facendo parlare di sé per una foto piuttosto piccante che ha postato sui social con tanto di gaffe.L'avvenente conduttrice 27enne diha postato ‘’ vicino ad un forno a legna con tanto di pala per la pizza eppure gli occhi dei milioni di di follower sono andati su altro…