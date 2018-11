I peli intimi di Cecilia Rodriguez! Ma che fanno a Casa Signorini?

Il rito così è iniziato ma il fuoco a un certo punto si è spento, colpa della “contro magia fatta su Monte”. Infine, la frase magica: “Chi vuole del male a Giulia sciagura per tre anni. Chi parla male di Giulia sciagura per te anni. L’amore? Fortissimo”. Tutto questo servirà a qualcosa? Fariba è sicura: “La prossima settimana vedrete se ha funzionato”.

Per adesso al Grande Fratello Vipsembra indeciso sui sentimenti che prova per, ma è questione di pochi giorni visto che a far chiarezza nel cuore del'ex tronista ci ha pensato Fariba Tehrani. La mamma della Salemi ha fatto undove ha messo in scena un vero e proprio rituale, con tanto di ingredienti che poi ha dovuto bruciare nel fuoco. A finire nel rogo magico acceso sul tavolino del salotto del giornalista, una, alcuni... avete letto bene! Certo che gli ingredienti magici sono davvero strani, soprattutto quelli della sorella di Belen, masvelo il mistero : “Le vie della magia sono infinite, ragazzi”.