Lo aggrediscono brutalmente e arriva in ospedale con una lama conficcata nel cranio

Sembrerebbe un fotomontaggio o un classico costume ma ben fatto costume di Halloween, ma è tutto vero... dei malviventi lo hanno violentemente attaccato per rubargli la bicicletta e durante l'aggressione gli ha conficcato un coltello in testa. Il ciclista è miracolosamente sopravvissuto e da solo è andato al più vicino ospedale per farsi curare. L'inverosimile vicenda a Cape Town, in Sud Africa, dove il 34enne Shaun Wayne si è recato al pronto soccorso con la lama di 15 centimetri in testa e dove il personale sanitario è rimasto letteralmente scioccato, stentavano a crederci non avendo mai visto qualcosa del genere - almeno nella realtà. Il ragazzo si è presentato come se quasi nulla fosse successo, chiedendo se ci fosse un dottore libero per lui.

Daily Mail : "È stato drammatico vederlo con il coltello che penzolava da un lato della sua testa, ma lui era calmo e lucido anche stava sanguinando molto. È stato molto fortunato: la lama non ha toccato punti vitali". La polizia non ha ancora individuato gli aggressori - probabilmente un Gang criminale - ma le forze dell'ordine stanno indagando a tappeto. Shaun Wayne è stato soccorso da un medico che detto al