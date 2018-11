Ma Giulia Provvedi è stata tradita? Arriva la risposta di Pierluigi Gollini

Questo avrebbe innescato una reazione decisamente incontrollata da parte di Giulia Provvedi, la quale ha pianto in diretta tv esternando tutto il suo risentimento. A sorpresa, nelle ultime ore, arriva la replica del calciatore, che rompe finalmente un silenzio durato da troppo tempo. In una stories pubblicata su Instagram, Gollini condivide con i suoi followers, una foto in cui è amorevolmente abbracciato con la Provvedi. E aggiunge una didascalia che lascia ben poco spazio a critiche e repliche. “Sei fortissima, Giulia. Così come il nostro amore. Ti amo non vedo l’ora dio abbracciarti. Ti aspetto” scrive il calciatore. La questione non è finita qui. Sicuramente questa dichiarazione d’amore sarà l’argomento della puntata di giovedì, ma c’è dell’altro. Durante la diretta del GF, Deianira Marzano, opinionista della D’Urso, afferma che “Io non ero nella stanza di Gollini, ma i suoi atteggiamenti erano decisamente troppo intimi”. Il mistero resta ancora oggi nell’ombra.

Il gossip che riguarda, la gemella bionda delle, è esploso nella puntata di lunedì sera del. Dopo mesi trascorsi in attesa di notizie o di un messaggio da parte del fidanzato, portiere dell’Atalanta, in trasmissione la Provvedi ha subito un duro colpo. Sia la Blasi che Signorini, avrebbe informato la concorrente con una notizia sconcertante: il fidanzato sarebbe stato pizzicato insieme ad un'altra donna.