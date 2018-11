Pensavo fosse raffreddore! La mamma fa una terribile scoperta ... si tratta di un cancro

La vicenda si è svolta a Tewkesbury, nel Regno Unito. Come riporta il Mirror, Harri, questo il nome del bimbo, prima della terribile diagnosi era felice e spensierato come al solito. Per questo mamma Carly, 33 anni, non avrebbe mai pensato a una patologia così grave. Al bimbo è stato diagnosticato il sarcoma di Ewing, una forma rara di cancro alle ossa. Il bimbo è stato subito sottoposto a trattamenti estenuanti di chemioterapia. Poi il piccolo è volato negli Stati Uniti, dove è stato sottoposto a un trattamento pionieristico, con una radioterapia che utilizza i protoni e non i raggi X. Mamma Carly e papà James, un meccanico 30enne, sono stati aiutati dagli amici che hanno raccolto quasi 7mila euro per il trattamento negli Usa.

Dopo 9 mesi di cure, il piccolo Harri ora è in convalescenza e mamma Carly ha deciso di condividere la storia del loro calvario per sensibilizzare gli altri genitori al pericolo di questa malattia rara e silenziosa. «È stato duro vederlo mentre lo torturavano - avrebbe affermato Carly - anche se era per il suo bene. Ma Harri ha sempre sorriso. Pensi sempre - conclude - che non accadrà mai a tuo figlio. Invito tutte le mamme a fare attenzione ai piccoli segnali».

Aveva un occhietto lacrimoso, molto comune tra iCosì laper un po' non si preoccupa. Pensa che sia una una banale congiuntivite, dovuta al raffreddore. Ma l'occhietto non guarisce e il viso del piccolo inizia a gonfiarsi. A quel punto i genitori entrano in allarme e portano il figlioletto dall'oculista, lì la scoperta choc: