I primi dettagli! Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano

Qualche giorno fa, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati paparazzati a Bari e più precisamente nella storica Dimora delle Balze. Il luogo è rinomato per essere molto ambito per cerimonie esclusive, tanto da avere una lista di attesa non indifferente. Chechu e Nacho sono stati beccati proprio mentre parlavano con il responsabile, intento a mostrare loro alcuni documenti. Si è immediatamente ipotizzato che l’uomo potesse avere tra le mani dei preventivi e quindi si è subito gridato alle nozze. Ovviamente, né la Rodriguez né tantomeno il Moser si sono espressi in merito. Qualche giorno dopo la paparazzata però, la sorellina di Belen ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha fatto preoccupare i suoi fan, ma allo stesso momento ha messo qualche dubbio in più sulle nozze. La bella Cecilia infatti, ha ammesso ai suoi follower di non sentirsi molto bene e si è scusata per non essere apparsa molto in video. Insomma, per farla breve, i fan hanno unito le due cose, Dimora dell Balze e malessere improvviso, per arrivare alla conclusione di matrimonio più gravidanza. Nelle ultime ore, il settimanale Novella2000 arriva a confermare solo una delle due ipotesi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. Questo è quanto si legge sul settimanale Novella2000. A quanto pare, non è solo una voce, ma ci sono già data e location. Stando a quanto riporta il settimanale, Cechu e Nacho si sposeranno nell’estate del 2019 e il luogo che accoglierà il matrimonio dell’anno è la Val di Cembra, cara alla famiglia Moser. Novella2000 non si ferma qui e annuncia che, a breve, i piccioncini saranno ospiti di un programma televisivo in cui sveleranno ufficialmente tutti i dettagli del loro giorno più bello. Giusto per essere un pochino cattivelli, non è che il Moser e la Rodriguez hanno pensato di fare l’annuncio durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip? Se Francesco Monte dovesse ancora essere in gioco, per lui sarebbe un duro colpo, considerando le lacrime versate in casa per la sua ex fidanzata. C’è da dire che, come idea, non sarebbe male.





D’altronde è proprio la casa più spiata d’Italia ad aver fatto incontrare e innamorare Cecilia e Ignazio. Ora, scherzi a parte, quale potrebbe essere la trasmissione che li ospiterà per un annuncio così importante? Forse, la partecipazione di Ignazio a L’Isola dei Famosi è ufficiale e i piccioncini vogliono aspettare la messa in onda per urlare al mondo il loro amore? Non possiamo ancora saperlo, ma se Cechu e Nacho hanno deciso di convolare a nozze non possiamo che essere contenti per loro. L’importante è che ci sia l’amore e forse molte persone dovrebbero imparare da loro cosa vuol dire “bruciare di passione”.





La lista degli invitati alle nozze prevede anche alcuni assenti di lusso: non sarà invitato l’ex fidanzato di Cecilia, Francesco Monte. Assente anche la conduttrice Barbara D’Urso che ha un pessimo rapporto con la famiglia Rodriguez.