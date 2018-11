Chi credi di essere? Chiara Ferragni troppo trasparente fa polemica

La fashion blogger ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in costume che serviva per pubblicizzare un evento di Yamamay e anche per mostrare il fisico statuario ad appena 8 mesi dal parto. Tutto si è scatenato da una foto che ritrae l’influencer con un completo intimo trasparente del brand Intimissimi di cui è testimonial. Tra i vari commenti giunti come sempre numerosissimi, è comparso anche quello critico del designer : “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai”.



Un’osservazione decisamente forte quella comparsa a margine dello scatto a cui ha risposto il marito della protagonista Fedez che, incredulo, ha chiesto che a scriverlo sia stato un falso Roberto Cavalli... “Ditemi che non è un fake, vi prego!” ha chiesto il rapper a cui una serie di risposte da parte dei follower ha fatto notare come l’account sia effettivamente quello dello stilista che vanta 442mila follower. “Sei molto più bella vestita!” ha aggiunto ancora Cavalli, preso di mira dai fan della Ferragni che, dal canto suo, non è entrata nel merito della critica.

Una pioggia di like per la moglie di Fendez, ma anche tanti commenti critici. Un dettaglio non sfugge all'occhio attento degli utenti, nello scatto involontariamente Chiara Ferragni mostra qualcosa di troppo e subito glielo fanno notare... "Ti si vede il capezzolo", scrive un utente.

