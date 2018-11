Nessuno lo trasmetterà! Il docufilm sui Ferragnez è un flop

Per il settimanale Chi, il docufilm che racconta la vita di coppia dei Ferragnez non ha ancora trovato una tv disposta ad acquistarlo e trasmetterlo, il documentario è costato ben 400 mila euro, spesi da un fondo privato. Non può andare tutto per il verso giusto, il docufilm sulla sua vita che la fashion blogger ha realizzato in estate, non avrebbe ancora trovato nessuno disposto ad acquistarlo e a trasmetterlo. Strano, dall'alto dei 15,5 milioni di followers che la seguono su Instagram, per non parlare dell'ondata di interesse che ha suscitato il suo recente matrimonio con il cantante rap Fedez.





Ma la rivista diretta da Alfonso Signorini sostiene che al momento non ci sarebbe neppure una tv italiana interessata a farlo suo. L'ultima emittente in ordine di tempo a dire di no sarebbe stata niente meno che Sky. Non una bella notizia per la Ferragni, che ha lavorato al docufilm per tutta l'estate.

Il documentario, in origine, sembrava dover essere finanziato da Netflix. Voce smentita dai fatti, visto che alla fine i costi di produzione della pellicola sono stati sostenuti da un fondo privato. Il costo? Circa 400 mila euro. Il film è stato girato in tutto il mondo e alla sua realizzazione ha lavorato una mega troupe con droni, bodyguard e un esercito di autori al seguito. Data la fama internazionale del marchio Ferragnez, sembrava che tra i canali interessati all'acquisto del doc ci fosse Hbo, colosso Usa noto per avere trasmesso il telefilm Sex & The City. Ma si è tirato indietro. E ora il film rischia di restare chiuso nel cassetto.

Il docufilm sui Ferragnez fa flop: "Nessuno lo trasmetterà" - il Giornale : Il film è stato girato in tutto il mondo e alla sua realizzazione ha lavorato una mega troupe con droni, bodyguard e un esercito di autori al seguito. Data la fama internazionale del marchio Ferragnez, sembrava che tra i canali interessati all'acquisto ...documentario sulla sua vita? “Nessuno lo vuole” : Il film è stato girato in tutto il mondo e alla sua realizzazione ha lavorato una mega troupe con droni, bodyguard e un esercito di autori al seguito. Data la fama internazionale del marchio, sembrava che tra i canali interessati all'acquisto ...documentario sulla sua vita? “Nessuno lo vuole”

Nozze Ferragnez diventeranno documentario: potrebbe essere al ... - Blasting News : Con un budget di 400 mila euro la vita di Chiara Ferragni e il suo matrimonio con Fedez [VIDEO] diventeranno un documentario che potrebbe essere presentato alla Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia del 2019. Sembra essere questo il ...documentario sui Ferragnez : Con un budget di 400 mila euro la vita di Chiara Ferragni e il suo matrimonio con Fedez [VIDEO] diventeranno un documentario che potrebbe essere presentato alla Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia del 2019. Sembra essere questo il ...documentario sui