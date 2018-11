Blocco di cemento da un ponte! automobilista 54enne colpito muore sul colpo

La vittima si trovava sull'Interstate 24 vicino allo Shelby Avenue Bridge, a Nashville, nel Tennessee. Dopo esser stato colpito la vittima ha perso il controllo della sua auto andandosi a schiantare contro un altro veicolo sulla strada. div>Gli investigatori stanno riesaminando le telecamere di sorveglianza disponibili nell'area ma non sono ancora risaliti ad alcuna descrizione di una persona responsabile della follia. Le forze dell'ordine hanno chiesto a chiunque fosse a conoscenza dell'incidente di contattare il dipartimento di polizia. Secondo quanto riferito il blocco di cemento «somigliava molto a un pezzo di marciapiede».

Un automobilista è rimasto ucciso martedì 20 novembre su un'autostrada interstatale a Nashville, in Texas, schiacciato da un enorme blocco di cemento lanciato da un cavalcavia. Joe Shelton stava andando a lavorare quando è stato travolto da quel masso “simile a un marciapiede” che ha sfondato il parabrezza della sua auto e lo ha centrato alla testa. La polizia di Nashville indaga. Stava guidando come ogni giorno per andare a lavorare, come un normale cittadino. Questa volta però il destino lo ha messo di fronte allaLa sua auto, una fiammante Nissan GT-R , è stata colpita in pieno sul parabrezza. L'impatto è stato terribile e il masso ha terminato la sua corsa proprio sulla sua testa., 54 anni, è morto sul colpo.