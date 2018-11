Non rinnego il mio passato! Eva Henger parla di uomini, sesso e video hard

In una recente intervista al Giornale, Eva Henger ha racconta la sua carriera da attrice di film a luci rossi e di com’è cambiata oggi la sua vita. Da molti anni ormai, Eva Henger ha abbandonato il mondo del porno e si è completamente dedicata alla sua piccola bambina. L’ex naufraga de l’Isola dei famosi, Eva Henger, si è rivelata in una lunga intervista a “i Lunatici”, programma di Radio 2 condotto da Andrea di Ciancio e Roberto Arduini. In quel contesto, l’indimenticata regina dei film per adulti, si è rivelata parlando di sesso, lavoro e ricordi una vita vissuta.

“In America le porno dive sono viste come vere e proprie star. Non sono criticate, hanno più voce in capitolo. In Italia invece si deve combattere tutti i giorni. L’uomo è l’eroe, la donna viene sempre e comunque criticata” afferma la Henger. “Anche se adesso le cose sono diverse rispetto al passato, c’è ancora una chiusura mentale”. E poi continua: “Gli uomini aspirano ad essere Rocco Siffredi ma puntano il dito sulla donna che gira un film hard”.





Alla domanda di ritornare nel mondo dei video per adulti, Eva Henger afferma: “Lo escludo, per me sarebbe come fare un passo indietro. È stata una parentesi della mia vita ma ora basta. Anche se vedo donne di settant’anni abbracciare questa carriera, io non ho più l’età per farlo.”





Continua poi nel dire: “Molte ragazze mi hanno chiesto consigli, ma ho sconsigliato di intraprendere questa carriera. Non si diventa famosi. Prima era così, adesso con internet che ha ucciso anche questo tipo d’industria, le cose sono cambiate.” E poi: “Ho un buon rapporto con il sesso, molto equilibrato. Sono sposata e faccio l’amore come una coppia normale” conclude.