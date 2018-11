La macabra vendetta... Un dente nel frullatore! Il fidanzato la lascia e lei lo uccide e lo cucina

Poi ha addirittura deciso d cucinarlo e servirlo in un piatto di riso e carne - il machboos. La scomparsa dell'uomo aveva insospettito il fratello della vittima che lo ha cercato ovunque, fino a quando ha trovato il dente e avvertito la polizia. Il test del dna ha confermato che si trattava del dente del ragazzo scomparso. L'omicidio sarebbe avvenuto circa 3 mesi fa, alle autorità la donna ha ammesso di essersi liberata del corpo con l'aiuto di un amico, conservando solo alcuni resti che poi in un frullatore.

L'aveva lasciata e lei lo ha ucciso, fatto a pezzi, si è liberata di parte del corpo e ha, il. Unaè accusata di omicidio del suo ragazzo negli Emirati Arabi Uniti. Il fidanzato della ragazza - l' indennità non è stata resa nota - l'aveva lasciata dopo che lei l'aveva sostenuto finanziariamente nel corso della loro relazione di 7 anni, il ragazzo si era innamorata di un' altra che voleva anche sposare, così lei lo ha ucciso, ma non è stata arrestata fino a quando non è stato trovato il suo