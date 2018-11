E' un miracolo! Ascensore precipita per 84 piani... tutti illesi i sei occupanti

I sei erano saliti al 95esimo piano per concedersi una vista della metropoli dal ristorante panoramico. Per scendere hanno poi preso un ascensore veloce, notando però "strani movimenti". Pochi istanti dopo infatti la cabina è precipitata in caduta libera per fermarsi solo all'11esimo livello, 84 piani più in basso.

"E' successo tutto molto velocemente, l'unica cosa che ho fatto è stato abbracciare mio marito. E' stato orribile, pensavamo di morire", ha raccontato una delle superstiti a quella che poteva trasformarsi in tragedia.