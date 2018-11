Le cose si fanno serie! Corona porta il figlio Carlos a conoscere Asia Argento

Ora che Fabrizio Corona e Asia Argento fanno coppia fissa, le presentazioni ufficiali sono quasi d'obbligo. Dopo l'approvazione di Nina Moric sulla coppia, è toccato al figlio Carlos Maria incontrare e conoscere la regista. A pizzicare il trio è stato il settimanale Chi. "Carlos è uno dei ragazzi più straordinari che io abbia mai conosciuto - ha commentato Asia -. Ha una testa formidabile e un gran cuore".





Le presentazioni ufficiali sono avvenute in un ristorante milanese (per ironia della sorte specializzato in cucina argentina) durante il lungo fine settimana che l'attrice ha trascorso a casa di Fabrizio Corona, il primo dall'inizio della loro relazione. La serata si è svolta in un clima davvero sereno e piacevole. Asia e Carlos hanno chiacchierato a lungo, anche da soli, di filosofia, di scuola, di progetti di vita...

"Con Asia stiamo bene - dice dal canto suo Fabrizio Corona -. Non siamo due ragazzini, c’è poco da aggiungere e nulla da giustificare". In questa storia che per alcuni sembra davvero assurda, il più preso pare essere Corona, mentre la Argento ci va con i piedi di piombo: "Va tutto bene, ma andiamo con calma".