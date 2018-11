Gli ho aperto i pantaloni... al Gf Vip Jane Alexander è piccantissima

Jane Alexander non è nuova a confessioni piccanti e privatissime... dopo aver confessato agli altri concorrenti del Gf Vip di aver desiderato per diverso tempo di avere un rapporto con due comici, ora l'attrice si spinge oltre : "Una volta avevo confidato a un uomo di amare molto il peperoncino. Allora mi regala un habanero chocolate. Lo mangio. A un certo punto siamo in macchina e ci prendono delle gran voglie". Inizia così il racconto...

E poi va avanti. "Gli apro i pantaloni, dimenticando sia io che lui che un'ora prima avevo mangiato questo habanero... Ha cacciato un urlo allucinante, ha iniziato a saltare in macchina". Jane Alexander continua spiegando che per molti anni è stata chiamata in televisione solo per parlare dei suoi giocattolini, "tanto che ho pensato di portarmi un vibratore nella Casa". Jane non ha mai fatto mistero di essere stata per anni una doppiatrice di filmosè!