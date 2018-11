Che flebo! Chiara Ferragni e le influencer nella spa milanese

Chiara insieme a Chiara Biasi, Gilda Ambrosio e Veronica Ferraro si fanno una maschera al viso e manicure prima di tornare a casa a festeggiare i primi 8 mesi di del piccolo Leone insieme a papà Fedez. Naturalmente prima le amiche si lasciano scattare fotografie ad hoc da postare sui rispettivi profili!

Cosa facon le amiche? Mangia di tramezzini e patatine fritte, ma in una salutare spa dove le massaggiatrici si occupano del loro corpo e la blogger con lesi lascia coccolare tra chiacchiere e pose per i social. L'incontro per prepararsi alle festività natalizie ... poi una