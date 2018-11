Restituiteli, gli servono per camminare! l'appello della mamma ai ladri dei tutori del figlio disabile

Il racconto della mamma nel post pubblicato : "Nel parcheggio di via Cesare Battisti dalla parte opposta a Peppoloni hanno spaccato il vetro della mia auto per non rubare niente. Purtroppo c’erano i tutori di mio figlio di due anni con cui facciamo fisioterapia... La bustina è di pannolenci verde scuro e fuori c’è scritto Itop officine ortopediche in bianco. Dentro ci sono due tutori a gamba intera perché lui non può camminare autonomamente. Se qualcuno li ritrova vi prego di contattarmi. Hanno un grande valore non monetario in quanto sono essenziali per fare la fisioterapia e per rifarle ci vogliono più di due mesi".

La mamma sulla pagina" ha chiesto aiuto per recuperare gli impianti a gamba intera del suo, rubati dalla sua auto. Il piccolo Alessio non può più camminare autonomamente. I ladri, dopo aver rotto il finestrino dell'auto della sua mamma, hanno portato via la sacca nella quale c'erano i suoi due tutori a gamba intera con i quali fa fisioterapia e muove i suoi passi. "Per rifarli ci vogliono due mesi", ha scritto la donna,, sulla pagina Facebook " Segnalazioni Foligno ". Il furto è avvenuto in un parcheggio della cittadina umbra, il 16 novembre. "Se qualcuno li ritrova, vi prego di contattarmi", è l'appello che è stato condiviso migliaia di volte in pochi giorni. Ma le ricerche continuano.