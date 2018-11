A13 anni mi è stato diagnosticato il diabete! la confessione di Nick Jonas

Su Instagram Nick Jonas rivela la sua battaglia contro il diabete, dolce e romantica la risposta della compagna Priyanka Chopra. Succede spesso che star del cinema e della tv affidano ai social confessioni “scomode.” È accaduto recentemente a Nick Jonas, l’ex cantante dei Jonas Brothers e attuale compagno della bellissima Priyanka Chopra.





Ha affidato ad Instagram lo sfogo di chi, da anni, sta combattendo contro il diabete di tipo 1. Tanti i messaggi di affetto e comprensione, anche la Chopra risponde con un commetto che ai fan non è passato inosservato.





Il cantante ha postato una foto sul suo profilo social e, senza mezzi termini, ha raccontato cosa significa vivere con una malattia del genere. Il post, qui all’interno della news, mette a confronto il Nick Jonas adolescente con l’uomo che è oggi. “Tredici anni fa mi è stato diagnosticato il diabete” scrive sui social,“quando ero adolescente pesavo appena 45 kg ora sono un uomo sano, che è attento alla propria salute, che lavora, mangia ed è attento alla glicemia” continua. “Con le dovute iniezioni ho il pieno controllo della mia vita. Sono così grado alla mia famiglia e ai miei cari per non avermi lasciato da solo durante il cammino. Un consiglio: non trascurate mai nulla, la vita è una e va vissuta” conclude Nick Jonas.

Molti i commenti ricevuti, soprattutto da chi condivide la stessa situazione del cantante. È intervista anche Pryanka Chopra. “Tutto ciò che ti riguarda è speciale. Con o senza diabete” conclude l’attrice. I due sono fidanzati da qualche mese eppure già pensano al matrimonio. Secondo i rumor entro la fine dell’anno Nick Jonas e Prianka si sposeranno in India.