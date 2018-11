Melegatti, operai in fabbrica : è ripartita la produzione di pandoro

Stamattina lo stabilimento Melegatti di San Giovanni Lupatoto ha riaperto per avviare la produzione per il prossimo Natale, dopo la definizione di tutte le operazioni di cessione del marchio da parte del Tribunale di Verona, e della nuova gestione in mano all'imprenditore vicentino Roberto Spezzapria, 35 operai a tempo indeterminato sono tornati al lavoro con la speranza che il nuovo piano industriale si riveli competitivo e garantisca sicurezza e occupazione.





La Sominor srl si è trasformata in Melegatti 1894 spa e sono stati formalizzati gli incarichi all’interno del consiglio di amministrazione. L'acquisizione del marchio ha avuto un costo di 13,5 milioni di euro e la nuova Melegatti entrerà a far parte di un gruppo alimentare che include tre importanti società di packaging: la Eriplast, la Albertazzi G. e la Fucine Film .

I 35 lavoratori a tempo indeterminato sono soprattutto ex dipendenti assunti dopo al recente accordo sindacale; a questi seguiranno nei prossimi mesi ulteriori assunzioni. "Saremo ancor più concentrati sul ritorno del tradizionale pandoro e panettone Melegatti sulle tavole degli italiani", ha dichiarato il presidente commentando la conclusione delle procedure d’acquisto. "Abbiamo puntato molto sullo sviluppo del territorio e sulla valorizzazione delle sue competenze", ha aggiunto l’imprenditore, "ora la nostra presenza a Natale sarà importante perché dimostra la concreta volontà di ripartire con la tradizione, la qualità e il prestigio di un marchio dolciario unico in Italia e nel mondo".