Lui è un vero uomo! Luisa Corna ha inalmente trovato l'amore

"Ho scelto Stefano perché è una persona integra, molto forte, è un uomo, un vero uomo. È intelligente, uno dei pochi che mi sa capire e non ho mai incontrato una persona così nella mia vita".

L'attrice 52enne, che non è mai convolata a nozze e non ha figli, ha detto di aver trovato una famiglia grazie al compagno: "Lui ha già due figli che io adoro e quindi mi sono ritrovata questi due bambini fantastici con i quali io ho un bellissimo rapporto. Ho una famiglia e questo mi piace molto. Sono davvero felice".

"Dopo 4 anni insieme prima o poi prenderò la decisione di trasferirmi definitivamente da lui anche se il mio lavoro mi porta spesso a stare in giro", ha concluso la Corna.

Luisa Corna ha rivelato di aver finalmente trovato l'amore grazie al compagno, che 15 anni meno di lei. La cantante, ospite a '', programma in onda nel primo pomeriggio su Raiuno, ha raccontato di come dopo tanti anni passati in solitudine e concentrati sulla carriera sia riuscita a trovare l'amore: "Erano tanti anni che stavo da sola e devo dirti la verità stavo anche abbastanza bene. Avevo trovato il mio equilibrio. Non ci pensavo minimamente ad avere una relazione e poi l'ho incontrato a Palazzolo, il paese dove sono nata e cresciuta tra l'altro".