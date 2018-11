Sarei andato con un uomo più carino! Fabrizio Corona e la verità su Lele Mora

Fabrizio Corona replica al suo vecchio amico che ha recentemente dichiarato di aver avuto dei rapporti intimi con lui in passato. ... Lele Mora e Fabrizio Corona, dopo le recenti dichiarazioni dell'agente dei vip, che ai microfoni de La Zanzara ha raccontato di aver avuto dei rapporti con l'ex re dei paparazzi, il diretto interessato ha replicato a CR4 La repubblica delle donne, il nuovo programma condotto da Piero Chiambretti : "Ogni giorno lui ne dice una. Ogni mese tira fuori una cosa diversa. Non c'è mai stato a tra di noi. Se fossi bisessuale, sarei andato con un uomo più carino". Settimane fa Fabrizio Corona, per anni molto vicino a Mora, aveva raccontato la sua versione nella prima puntata de La Confessione - talk di Peter Gomex in onda su Nove - negando ogni tipo di rapporto intimo.

"Non avevamo un rapporto sessuale. Per lui io sono stato il più grande amore della sua vita, perché sono stato l'unico che non ha mai avuto". Poi ha parlato della relazione con Asia Argento, che sta infiammando il gossip da settimane: "Abbiamo dormito due notti insieme. Che poi non abbiamo dormito, ma va beh...".