Grande Fratello Vip : Benedetta Mazza piange per un ex fidanzato

AL Grande Fratello Vip Benedetta Mazza si è lasciata andare ad un pianto disperato per un misterioso ex fidanzato. La produzione del Grande Fratello Vip ha messo una canzone che ha colpito profondamente Benedetta e all’improvviso la ragazza ha iniziato a piangere da sola nel letto. Raggiunta da Jane Alexander, Benedetta ha raccontato di ripensare ad un suo ex fidanzato. Bendetta si è avvinata a Stefano Sala avviando un rapporto fatto di baci, abbracci, coccole, da parte sua stava iniziando a crescere un sentimento, ma Stefano al di fuori ha una fidanzata che lo sta aspettando.

Interrogata sulla situazione presente tra il suo fidanzato Stefano e Benedetta Mazza, Dasha si è schierata contro il reality, secondo la modella ucraina la produzione mostra solo quello che vuole per innescare gelosie e provocazioni. il comportamento di Benedetta non è dei migliori, ma in ogni caso considera tutta la situazione come una farsa. Che cosa succederà nelle prossime puntate?