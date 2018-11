Australia : Funerali italiano ucciso Sisto Malaspina

Sisto Malaspina, titolare del Pellegrini’s Café, era molto conosciuto e anche Russell Crowe ha voluto dedicare un omaggio su Twitter al proprietario del locale italiano, diventato un'istituzione per aver fatto conoscere il caffè espresso in città. "Sisto, il mio cuore si spezza... Frequentavo il Pellegrini's fin dal 1987, non sono mai passato da Melbourne senza andare a trovare Sisto", ha scritto in italiano l'attore dicendo "sono così triste". "Era come lo zio preferito, una delle ragioni per le quali amo andare a Melbourne. Quando ci siamo conosciuti, io ero un attore di teatro mal pagato, lui mi ha sempre trattato come un principe", ha scritto l'attore australiano in un altro tweet

Ucciso a coltellate da un uomo che ha aggredito passanti e poliziotti in centro. Emigrato a 18 anni, aveva portato il caffè espresso in città. Centinaia di persone si sono raccolte oggi adentro e fuori dalla cattedrale di St.Patrick per i funerali di Stato di, australiano di origini italiane gestore di un noto locale,il bar ristorante Pellegrini,il 9 novembre mentre cercava di bloccare un terrorista. Tra i partecipanti alla cerimonia, il governatore dello stato di Victoria, il premier australiano e noti imprenditori che frequentavano il popolare bar ristorante, nei pressi del Parlamento, che Malaspina gestiva dal 1974.