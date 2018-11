Ha tradito Giulia Provvedi! Il gossip su Pierluigi Gollini al Grande Fratello Vip

Deianira Marzano ha raccontato così sui social la sua versione dei fatti: “il 28 Ottobre mi trovavo all’Hollywood a divertirmi con i miei amici e ci ho trovato Piergollo, il fidanzato della Donatella, che è venuto al locale con i suoi compagni di squadra e ci ha provato per tutta la sera con le ragazze che erano al tavolo come me. Ma non solo, si è messo a ballare in atteggiamenti molto intimi con una bruna, e a fine serata si è messo il cappuccio in testa e si è allontanato con lei dal locale”.

