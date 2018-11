Inaudita Violenza : passeggeri senza biglietti picchiano controllori

Il primo episodio si è verificato intorno alle 7 quando il bigliettaio si è avvicinato ad un gruppo di immigrati per verificare se avessero acquistato il tagliando di viaggio. Gli stranieri, però, non hanno gradito il controllo e così, dopo aver insultato l"uomo, lo hanno aggredito spintonandolo e sputandogli in faccia. I balordi, appena l"autobus si è fermato, sono scesi e corsi via facendo perdere le proprie tracce.





Intorno alle 10, si è verificata una scena simile su un altro mezzo Trotta Bus. Un controllore ha chiesto i biglietti ad un gruppo di ragazzini ma questi ultimi, in un delirio di follia, l'hanno prima schiaffeggiato e spintonato e poi sono fuggiti via. La vittima del folle gesto ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche in ospedale a causa di alcune escoriazioni. Fortunatamente, le ferite sono risultate lievi tanto che i medici lo hanno giudicato guaribile in pochi giorni.

In una nota, l"azienda di trasporti Trotta Bus esprime solidarietà ai dipendenti aggrediti. "La nostra solidarietà va ai nostri due valorosi dipendenti, che per fortuna se la sono cavata senza gravi conseguenza. Facciamo anche appello all"amministrazione, ai cittadini e al mondo sindacale di Benevento: fatti come questo devono essere stigmatizzati trasversalmente, non possiamo permetterci né strumentalizzazioni ne focolai che portano ad episodi come questo, è in gioco il bene dei cittadini e del trasporto pubblico".





Il comunicato si conclude con un impegno ben preciso: "Sarà impegno dell"azienda fornire ai dipendenti gli strumenti e l"appoggio necessario per far combattere fenomeni di questo genere e ripristinare la legalità nel trasporto pubblico locale".